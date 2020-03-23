محمد رمضان ينشر صورة من كواليس "البرنس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان محمد رمضان صورة من كواليس مسلسل "البرنس"، المقرر عرضه رمضان المقبل، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".
وعلق "رمضان" على الصورة: "مستعدين، مسلسل البرنس رمضان 2020".
مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى، وبطولة محمد رمضان، نور، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان.
يذكر أن الفنان محمد رمضان طرح، فيديو كليب "أمي ملكة" عبر قناته على موقع يوتيوب، احتفالا بعيد الأم، وذلك يوم 20 مارس الجاري.
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