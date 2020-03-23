تراند اليوم : إحالة فنانة كويتية للنيابة العامة أثناء استمتاعها بـ «شهر العسل»

أحالت وزارة الصحة في الكويت، الفنانة والفاشينستا الكويتية، فوز الفهد، إلى النيابة العامة، بعد أن قامت بالترويج لجهاز زعمت أنه للكشف عن الإصابة بفيروس «كوفيد - 19»، ويظهر النتائج سواء كانت إيجابية أو سلبية، واعتماده قبل أن تعتمده وزارة الصحة.
وفيما أعلن الوكيل المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية بوزارة الصحة الدكتور عبدالله البدر عن أن «وزارة الصحة أحالت أحد مشاهير التواصل الاجتماعي إلى النيابة العامة، للإعلان عن جهاز غير مرخص من قبل وزارة الصحة، ومن دون ترخيص»، نقلت صحيفة «الراي» عن مصدر أمني، إن «الفهد هي من أحيلت إلى النيابة».
وكان «البدر» دعا المواطنين والمقيمين إلى «عدم الانجرار وراء هذه الإعلانات الزائفة والمعلومات المغلوطة في ما يخص فيروس كورونا المستجد، مع اتباع تعليمات وزارة الصحة»، لافتاً إلى أن «الجهاز الذي تم الإعلان عنه والترويج له لم يعرض أساساً علينا، وغير معتمد لدى وزارة الصحة».