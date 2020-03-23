تراند اليوم : بسبب«كورونا».. فنانة شهيرة ترتدي الحجاب وتعلن هذا القرار«ابتغاء مرضاة الله»



بعد حالة الهلع التي تسيطر على الجميع، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، نشرت الفنانة والراقصة المصرية الشهيرة فيفي عبده، مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مرتدية الحجاب.

وأثارت فيفي عبده، حالة من الجدل الواسع، بعد ظهورها بالحجاب معلنة عن قبولها "تحدي الخير" الذي يشارك فيه مشاهير المجتمع في مصر للتكفل بأسر تزامنًا مع أزمة كورونا.

وتسائل البعض عن التزامها بالحجاب والتوبة، أم أنها مجرد مرحلة حتى ينتهي الفيروس.

وقالت فيفي عبده في الفيديو :"قبلت تحدي الخير لأهل الخير من غادة عبد الرازق وهند صبري اللي تحدوني ..انا متكفلة ب 100 اسرة ياريت كل الناس تعمل كدة محتاجين اكتر من كدة مليون مرة لمصر وربنا يحفظ بلدنا وجيشنا ورئيسنا و شعبنا".

وتابعت :"بتحدي يسرا وإلهام شاهين وأحمد السقا وغادة عادل ونيللي كريم ونادية الجندي ونبيلة عبيد".

يذكر أن فيفي عبده كانت ظهرت في مقطع فيديو مع الفنانة ياسمين صبري وكانا على متن طائرة واعربا عن سعادتهما بالصدفة التي جمعت بينهما.

وأول أمس وجهت الفنانة فيفي عبده رسالة لوالدتها الراحلة بمناسبة عيد الأم عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، حيث نشرت صورة قديمة لهما معلقة عليها: "‏الله يرحمك يا أمي مش لاقية كلام أقوله بس عايزه أقولك انتي وحشتيني الله يرحمك".

A post shared by Fifi Abdou (@fifiabdouofficial) on Mar 22, 2020 at 11:55am PDT