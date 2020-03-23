تراند اليوم : بعد خلع زوجته للحجاب .. الإعلان عن وفاة فنان مصري شهير .. ونقيب الفنانين يكشف مفاجأة

خرج نقيب الفنان المصريين أشرف زكي ليتحدث عن خبر وفاة فنان مصري شهير بعد انتشاره بقوة.

و رد "زكي" على بعض الأنباء التي ترددت حول وفاة الفنان الكبير محمود ياسين.

وقال "زكي" في تصريحات صحفية إنه لم يقف على أي خبر بخصوص هذا الشأن ، معتبرًا أن الخبر حتى الآن ما هو إلا شائعة.

وكان عدد من الصحفيين تداولوا خبرًا عبر تطبيق واتساب يفيد وفاة "ياسين"

بعد أيام من عملية جراحية أجرتها ابنته رانيا قبل أن ينفي "زكي" الخبر.

وكانت الفنانة شهيرة - زوجة محمد ياسين - أثارت ضجة كبرى قبل أسابيع بعد إعلانها خلع الحجاب.

