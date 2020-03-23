ميرنا وليد - بيروت - لايزال الثنائي التركي الشهير بطلا مسلسل "الطائر المبكر" ​جان يامان​ و​ديميت أوزديمير​ وعلى الرغم من إنفصالهما مهنياً بعد إنتهاء المسلسل، يشغلان الجمهور بأخبارهما معاً وتحديداً حول العلاقة التي جمعتهما.

وجديد هذا الموضوع ما كشف عنه الصحفي التركي دوبرام أوزلريش، الذي أكد على أنهما كانا بعلاقة غرامية خلال تصويرهما للمسلسل، مشيراً إلى انهما كانا يفكران في الزواج.

وأضاف أن هذه العلاقة لم تستمر كون يامان خان أوزديمير ودخل في الكثير من العلاقات مع نساء أخريات، وهو ما جعل ديميت تلغي فكرة الارتباط بزميلها.

وأشار الصحفي أن يامان يحب العلاقات العابرة وليس مستقرا في علاقاته العاطفية، مع تأكيده أن يامان لا يخفي حبه لأوزديمير لكنه في الوقت نفسه لا يستطيع التخلص من علاقاته مع النساء، وقال دوبرام: "كلنا بالوسط نعرف كيف يتعامل مع النساء ويحاول الإيقاع بهن".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جان يامان وديميت أوزديمير كانا قريبان من الزواج..إليكم التفاصيل!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.