محمد وزيري يطرح برومو الأغنية الأولى في مسيرته

ميرنا وليد - بيروت - طرح الملحن المصري ​محمد وزيري​ برومو أغنيته الأولى في مسيرته التي تحمل عنوان "وأنا معاك".

وسيصدر الأغنية محمد وزيري كاملةً اليوم.

وكان وزيري قد أعلن​ عن إستعداده لإصدار أول أغنية خاصة له الشهر الماضي، ونشر على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي حينها، صورة من الستوديو ، كاشفاً عن الأمر.

ومن بين كلمات الأغنية:"وأنا معاك يا إما نعيش يا إما نموت..وأنا معاك وفاضل فيا حبة شوق "

أغنية "وأنا معاك"، وهي من كلمات أحمد المالكي ومن ألحان محمد وزيري ، وتوزيع الموزع الموسيقي أحمد أمين.



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