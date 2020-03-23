خاص الفن-أحمد عز في ورطة .. وهذا الحل

ميرنا وليد - بيروت - أزمة تواجه صناع مسلسل "​هجمة مرتدة​" والذي يقوم ببطولته الممثل ​أحمد عز​ والممثلة المصرية التونسية الأصل ​هند صبري​، حيث أنه كان من المفترض من البداية تصوير عدد من مشاهد المسلسل في بعض الدول الاوروبية بحسب الأحداث ولكن بعد الحظر الجوي في اغلب الدول يواجه صناع العمل ازمة مما جعلهم يفكرون في البحث عن بدائل من خلال السيناريو وتغيير بعض الاحداث.

ويقدم احمد عز شخصية ظابط مخابرات متزوج ويقع في العديد من الصعوبات في حياته والمسلسل يعد التعاون الأول بين أحمد عز والمخرج ​بيتر ميمي​.

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