إليسا ورامي عياش ونانسي عجرم يتبرعون لمواجهة فيروس كورونا

ميرنا وليد - بيروت - ضمن حملة التبرعات التي إستكملها الإعلامي اللبناني مارسيل غانم ضمن برنامجه "صار الوقت" عبر محطة الـMTV، لدعم القطاعات الطبية العاملة حالياً في مواجهة فيروس كورونا لاسيما المستشفيات الحكومية والصليب الأحمر اللبناني، إضافة لدعم العائلات اللبنانية الفقيرة والمحتاجة خاصة التي توقف عملها حالياً في ظلّ إجراءات التعبئة العامة التي أعلنت عنها الحكومة اللبنانية مؤخراً، كان لافتاً مشاركة عدد من الفنانين اللبنانيين نذكر منهم:

الفنانة اللبنانية ​إليسا​ التي كان لها مداخلة هاتفية أعربت فيها عن فخرها بكونها لبنانية عندما ترى هذا التكاتف والتضامن بين اللبنانيين، مشيرةً إلى أنها ستتبرع بمبلغ مالي لم تعلن عنه على الهواء مباشرةً من أجل تأمين حصص غذائية للعائلات المحتاجة.

وأيضاً كان هناك مداخلة هاتفية للفنان اللبناني ​رامي عياش​، الذي بدوره أعرب عن تضامنه مع هذه الحملة، مشيراً إلى أنه ضمن جمعيته "عياش للطفولة" تكفل بتأمين كمامات للأطفال ومن هو بحاجة عليه أن يتصل بالجمعية لإيصال الكمامات له، مضيفاً أنه سيتبرع بمبلغ مالي لم يكشف عن عنه أيضاً.

ومن الفنانين أيضاً، الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​، التي تبرعت بمبلغ 10 آلاف دولار لمستشفى رفيق الحريري الجامعي، و10 آلاف دولار للصليب الأحمر اللبناني.