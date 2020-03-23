خلال وجوده في السجن.. هارفي واينستين يصاب بالكورونا

ميرنا وليد - بيروت - أصيب المنتج ​هارفي واينستين​ بفيروس كورونا، خلال وجوده في السجن في نيويورك، حيث كان واحد من اثنين من السجناء في سجن ويندي الذين ثبتت نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا.

وتم عزل هارفي واينستين في سجن انفرداي في نيويورك.

وأوردت وسائل الإعلام العالمية أن هارفي قد أصيب بالفيروس عندما دخل سجن نيويورك يوم الأربعاء الماضي، بعدما تم نقله من جزيرة رايكرز في مدينة نيويورك.

المتحدث باسم وينستن قال أنه لا علم له بصحة هذه الأخبار.

وكان المنتج قد حكم عليه بالسجن لمدة 23 عاماً بتهمتي الإعتداء الجنسي والإغتصاب.

وتجدر الإشارة أن في الفترة الاخيرة كان هارفي في مستشفى بيلفيو في مدينة نيويورك حيث كان يعاني من مشاكل في القلب.

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