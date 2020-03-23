دنيا سمير غانم: والداي يناصران زوجي وزوج إيمي.. وميساء مغربي قريبتي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، عن تعرضها لموقف خطير أنقذها منه زوجها رامي رضوان، موضحة أنها وزوجها كانا في أحد الأماكن، وكانت ابنتها "كايلا" نائمة وعندما بكت حاولت تهدئتها وفجأة رأت رامي يقول لها "شيلي رجلك بسرعة".

وأضافت قائلة: "وقتها كان تعبان مش عارفة جه منين وجاء اتنين من أصدقائنا الموجودين وقتلوا الثعبان، ووقتها أحسست بالأمان أكثر لأن رامي كان حريصًا على أن يقتل الثعبان أكثر من صديقيه، وأحسست وقتها أن الرجل هو أكثر شخص يخاف على زوجته وابنته".

وأوضحت دنيا، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "دبي كروز" الذي تقدمه الفنانة ميساء مغربي، أن زوجها رامي لديه سلبية تتمنى أن يغيرها قائلة: "السلبية الوحيدة رامي من كتر ما بيتكلم باللغة العربية في انترفيوهات بييجي يتخانق معايا باللغة العربية ويقول جملة عميقة".

وأضافت دنيا سمير غانم: "ووقتها بضحك ومعرفش أتناقش معاه والموضوع بيبوظ بيقولي كلام كبير أوي وأنا أهبل من كده بكتير".

وقالت دنيا: "إن المرأة تكون دائمًا مشغولة بالعديد من الأشياء، أما الرجل فدائمًا ما يكون منظما، مردفة: "أنا بجد دماغي مكرونة وبقعد أفكر في حاجة بتجيلي ألف حاجة فلازم الراجل يقدر النقطة دي في المرأة ويستحملها".

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وأوضحت أن والدها الفنان سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز دائمًا ما يناصران زوجها الإعلامي رامي رضوان وزوج إيمي الفنان حسن الرداد عليهما، ومهما حدث منهما يقولان إنها وشقيقتها مخطئتان.

وتابعت قائلة: "مامي وبابي الاتنين مع رامي وحسن جدًا، وفي مرة كنت بايتة عند أهلي أنا ورامي وحسن وإيمي وبالصدفة كنت قافشة على رامي وإيمي قافشة على حسن ووقتها دخلنا قعدنا مع بابا وماما وقلنالهم إحنا قافشين عليهم فقالوا ياعيني زمانهم فرحانين".

وقالت دنيا إن والدها علمها الكثير وأبرزها تعلمت من أن تكون على طبيعتها، أما والدتها فتعلمت منها الالتزام، موضحة أن والدها ملتزم أيضًا إلا أن ما تعلمته من الاثنين هو العطاء.

وأكدت دنيا سمير غانم أنها تربطها صلة قرابة بالفنانة ميساء مغربي، قائلة: "ميساء كان عندها بصمة في أغنيتي الخليجية تعال تعال الأخيرة، زي كل الحاجات الخليجية اللي بنعملها وعاوزة أقول للناس إننا قرايب".

وأضافت قائلة: "عشان الناس تعرف القرابة بيني وبينها خالة ميساء متجوزة خالي عشان الناس تبقى فاهمة، والخليجي بتاع ميساء خطير ولما يكون عندي أغنية خليجي بكلم ميساء تساعدني".