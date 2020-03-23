إصابة هارفي واينستين بفيروس كورونا في السجن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يواصل فيروس كورونا المستجد COVID-19 حصد ضحاياه دون تفرقة، حيث أثبتت اختبارات أجريت للمنتج السينمائي هارفي وينشتاين، إصابته بكورونا بعد أن جاءت النتائج إيجابية.

ووفقًا لشركة CNHI فقد أكد مسؤولون أن واينستين الذي أتم عامه الـ 68 يوم الخميس، والذي أصبح أحد أشهر نزلاء السجون في نيويورك بعد الحكم عليه بتهمة الاعتداء الجنسي، قد تم عزله في سجن ويندي الإصلاحي بغرب نيويورك.

وأشار المسؤول إلى أن هارفي واينستين يُعد واحدا من اثنين من سجناء الوندي اللذين أثبتت نتائج فحصهما الإصابة بكورونا، حيث جاءت إيجابية.

وأكد مسؤولون مطلعون في تعليقهم على وضعه حاليًا أنه يُعتقد أن المُنتج السينمائي كان مصابا بالفيروس عندما دخل نظام سجون الولاية يوم الأربعاء الماضي منقولا من جزيرة ريكرز، وهي سجن في مدينة نيويورك.

وكان قد نقل هارف الأسبوع الماضي إلى سجون الولاية بعد الحكم عليه في قاعة محكمة مانهاتن، وقبل الحكم عليه وأثناء محاكمته كان المنتج السينمائي يقضي وقته بين جزيرة ريكرز ومستشفى مدينة نيويورك إذْ يتم علاجه من ارتفاع ضغط الدم وآلام الصدر.

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وقال مايكل باورز، رئيس ضباط الإصلاح والشرطة في ولاية نيويورك إنه لا يستطيع التعليق على وضع هارفي أو توضيح أي سجل صحي للسجين بسبب قواعد الخصوصية الموضوعة.

واعترفت السلطات بأن النقابة قد حثت مسؤولي الإصلاحيات في الولايات على تعليق جميع عمليات النقل "غير الضرورية" للسجناء من منشأة حكومية إلى أخرى، بالإضافة إلى نقل السجناء من السجون المحلية إلى سجون الولاية خلال حالة الطوارئ الصحية المستمرة.

وقال باورز، بعد إعلان إصابة المنتج السيتمائي بكورونا: "لا توجد أرض خصبة لهذا الفيروس أفضل من بيئة مغلقة مثل منشأة إصلاحية".

وأشار باورز إلى أن ثلاثة من ضباط الإصلاحيات في الولاية هم من بين الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالإيجاب، وأن العديد من الضباط في جميع أنحاء النظام يخضعون للمراقبة بعد اتصالهم بأشخاص يعتقد أنهم أصيبوا.

ومن المعروف أن هارفي واينستين هو منتج فيلم "شكسبير في الحب"، وهو الفيلم الذي حصل واينستين بسببه على جائزة الأوسكار، ويقضي المنتج السينمائي عقوبة الحبس بتهمة الاغتصاب.