شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان لجمهوره: "ياريت نلزم بيوتنا والشدة بتظهر الرجال".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا النجم محمد رمضان جمهوره ومتابعيه لإلتزام منازلهم لعدم المساعدة فى تفشى فيروس كورونا المستجد، قائلا في فيديو عبر حسابه بموقع "أنستجرام" :" ياريت نلتزم بيوتنا حفاظا علي سلامتنا وسلامة ابنائنا وسلامة اهلنا.. الشدة بتظهر الرجال والشدة اللي احنا فيها المطلوب مننا التزام البيوت بس لو مطلوب مننا حاجة تاني الشباب والرجالة كانوا عملوها".

كما علق علي الفيديو قائلا :" اللهم يا حافظ احفظ مصر وشعبها العظيم واحفظ الوطن العربي".

وفى سياق متصل، يواصل النجم محمد رمضان تصوير مشاهد مسلسل "البرنس" الذى يشارك به فى السباق الرمضاني المقبل، في العديد من الديكورات منها منطقة المعادى، وخضع صناع المسلسل وفريق العمل إلى التعقيم للحماية من انتشار فيروس كورونا والالتزام بارتداء الكمامات داخل كواليس التصوير ويشارك فى البطولة نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الأخوة بعد وفاة الأب‪.

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ويتعاون محمد رمضان مع المطرب الشعبى رضا البحراوى أيضا لغناء أغنية في المسلسل، تحمل نفس اسم العمل، من كلمات محمد عنتر، وألحان تامر كروان، وتوزيع الموسيقي طه الحكيم، ومن المقرر طرح الأغنية داخل أحداث المسلسل، وأيضا نجم المهرجانات حسن شاكوش والأغنية تحمل اسم" شارع أيامى" وهى من كلمات شفيق كارم، وألحان تامر حجاج، وتوزيع الموسيقي إسلام شبيسى، وهندسة صوت محمد جودة، ومقرر طرح الأغنية قبل أيام من انطلاق عرضه فى شهر رمضان.

وكان آخر مسلسلات محمد رمضان "زلزال" فى شهر رمضان الماضى، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى، محمد سليمان، تامر ضيائى مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم‪.