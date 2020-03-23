مادونا تظهر عارية في البانيو للاشادة بعدالة “الكورونا”!… فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 23 مارس 2020 08:54 صباحاً - أثارت النجمة العالمية مادونا حالة من الصدمة بعد ظهورها عارية تمامًا في حوض الاستحمام “البانيو” متحدثة عن فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه جعل الجميع متساوين.

ونشرت مادونا فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه عارية تماماً بأستثناء المجوهرات في حوض الاستحمام الخاص بها وقد غطت ماءه بورود حمراء وأحاطت نفسها بالشموع وأردات من خلاله توجيه رسالة إلى متابعيها في العالم أجمع حول فيروس كورونا.