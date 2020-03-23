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شكرا لقرائتكم خبر عن بلاسيدو دومينجو يعلن أن الفحوص أظهرت إصابته بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الإثنين 23 مارس 2020
أعلن مغني الأوبرا الإسباني بلاسيدو دومينجو, الأحد, أن الفحوص أظهرت إصابته بفيروس كورونا وأنه بدأ عزل نفسه مع أسرته.
وكتب دومينجو على "فيس بوك": "نحن جميعا بصحة جيدة حاليا لكنني أصبت بالسعال والحمى وقررت الخضوع للفحص، وجاءت النتيجة إيجابية".
وتواجه إسبانيا صعوبة في احتواء ثاني أسوأ انتشار للفيروس في أوروبا بعد إيطاليا، حيث سجلت البلاد أكثر من 28 ألف حالة إصابة وأكثر من 1700 حالة وفاة وفقا لوزارة الصحة.
وكان دومينجو في السابق من بين أكثر من حظوا بالثناء بين فناني الأوبرا لكن سمعته دُمرت بعد أن خلص تحقيق أجرته نقابة الفنانين الموسيقيين الأمريكية إلى أنه تصرف بشكل غير لائق مع مغنيات، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
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