هيا الشعيبي تسخر من أصالة دفاعا عن أحلام.. شاهدي ماذا قالت!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دخلت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، على خط الأزمة القائمة بين الفنانة السورية أصالة نصري والفنانة الإماراتية أحلام، حيث سخرت من الأولى دفاعا عن الثانية وذلك في معرض حديثها عن محبتها لـ"أم فاهد".

وقالت هيا الشعيبي، في تصريحات ببرنامج "كاربول كاريوكي" الذي يقدمه الإعلامي هشام الهويش إن الفنانة أحلام أكثر إنسانة أبدعت في تقليدها، مردفة: "بحبها شخصيتها قوية ملكة في نفسها".

وقلدت هيا الشعيبي الفنانة أحلام خلال الحلقة كما غنت لها، مبينة: "لا حد يجيها ولا حد يقرب صوبها خصوصا اللي تقول آآآآآآآه.."، ليؤكد المتابعون أنها تقصد السخرية من أصالة، وأضافت الفنانة الكويتية: "أقصد ناس وقفت على المسرح أنا ما عندي إلا فستان واحد بدكن بدكن ما بدكن ما بدكن".

وعلق الإعلامي هشام الهويش على سخرية هيا الشعيبي: "بس دي لهجة سورية سميها يا خوافة"، فقالت هيا الشعيبي: "أنا ما بخاف"، وواصلت السخرية تجاه الفنانة أصالة.

وأوضحت هيا الشعيبي خلال اللقاء أنها فشلت في تعلم الجمباز رغم محاولتها، موضحة أنها ستكون أول خليجية تكتشف في جروب بنات المملكة العربية السعودية متمنية أن يحدث ذلك في برنامج خاص بها.

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وأكدت هيا الشعيبي أنها الفنانة الوحيدة التي تنبأت للرياض بأن تكون هوليوود الخليج، مردفة أن السعودية بكبرها ستصير مثل أميركا.

وتحدثت الفنانة الكويتية عن ملايين المشاهدات التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقالت إن هناك فرقا في تحديدها كما تطرقت إلى عمرها بأنها في الأربعينات، إلا أن هشام الهويش قال لها: "إزاي وإنتي مبينة 17".

وأكدت الشعيبي أنها كانت بالفعل ستتبنى الطفلة المعنفة من قبل والدتها بالإمارات، مؤكدة أنها على أتم استعداد لتبنيها وتربيتها مع أبنائها، إلا أنها بحثت عنها ولم ترها فقالت: "وينها لا أعرف وين ودوها أنا عيالي أطقهم كأم".

وأضافت: "قلت إذا ما عندها أب أو أم أنا مستعدة أتبناها وآخذها أربيها مع بناتي بس هالبنت الحين يبيلها سنة تتعالج عشان تبقى نفسيتها كويسة".