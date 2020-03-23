شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مغلق لـ ياسمين عبد العزيز.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكثف المخرج مصطفى فكرى تصوير مشاهد النجمة ياسمين عبد العزيز وأبطال مسلسلها الرمضانى المقبل "ونحب تانى ليه"، للانتهاء منه قبل حلول شهر رمضان المقبل، ودخل فريق العمل في معسكر مغلق ومنع مخرج العمل الإجازات لتسليم الحلقات أولاً بأول للجهة المنتجة من العمل والعرض خلال الشهر الكريم.

ويعكف المؤلف عمرو محمود ياسين على كتابة الحلقات النصفية الأخيرة من المسلسل، حيث سلم ما يقرب من 17 حلقة حتى الآن، على أن يسلم باقى الحلقات خلال أواخر الشهر الجارى، وذلك بناء على الخطة الموضوعة من شركة سينرجى للبدء والانتهاء من التصوير، واختارت ياسمين عبد العزيز مؤلفها عمرو محمود ياسين لرغبتها فى تقديم عمل اجتماعي رومانسي، وهو بالفعل ما يتحقق فى "ونحب تانى ليه".

يشار إلى أن فى الساعات الماضية ترددت أقاويل بتوقف المسلسل دون أسباب واضحة، وبسؤال بطلة العمل عن تلك الشائعات، أكدت لـ"الخليج 365" أن تلك الشائعات لا أساس لها من الصحة، وأن التصوير مستمر يومياً مع أبطال المسلسل بدون توقف، وسخرت بطلة العمل من هذه الأقاويل قائلة: "خلى اللى يقول يقول ربنا شايف وعارف".

يذكر أن مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.