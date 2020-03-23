"لازم نقعد في البيت".. وفاء عامر ورانيا يوسف تطالبان بوقف تصوير المسلسلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

طالبت الفنانة رانيا يوسف ووفاء عامر، بوقف تصوير المسلسلات والأعمال الفنية لمدة 15 يومًا، بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وفي رسالة صوتية بثها برنامج "The Insider بالعربي"، قالت "رانيا": "طبعًا أنا مع قرار وقف المسلسلات 15 يومًا، دول أصعب 15 يومًا للفيروس، ومحدش هيبقى حابب ينقل العدوى لولاده أو لأهل بيته، آه صحيح أكل عيش الناس وكل حاجة بس الناس تقف على رجليها بدل ما تموت".

وجاء ذلك فيما قالت وفاء: "الواقع اللي إحنا عايشينه بيقول إننا لازم نقعد في البيت، ولو كان فيه خسائر مادية دلوقتي، هيبقى في خساير بشرية كبيرة بعدين فأنا مع قرار وقف الأعمال الفنية حاليًا".

وكان عدد من الفنانين طالب صُناع الدراما هذا العام بوقف التصوير لمدة أسبوعين، خوفا من إصابات بفيروس كورونا المستجد، وآخر المطالبين الكاتبة مريم ناعوم.