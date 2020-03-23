فن ومشاهير

أحمد صلاح حسني يشيد بدور الأطباء في أزمة كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أشاد الفنان أحمد صلاح حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، بدور الأطباء المصريين، في أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكتب صلاح، قائلاً: "الأطباء خير جنود مصر، شكرا وربنا معاكم".

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وكانت الحكومة المصرية قد اتخذت عدة إجراءات لتجنب فيروس كورونا المستجد، من بينها منع التجمعات، وغلق المحال التجارية عند السابعة مساء، وتعليق رحلات الطيران، وتوقف الدراسة.

من ناحية أخرى، شارك أحمد صلاح حسني في بطولة مسلسل "ختم النمر"، الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشاركه البطولة ميرهان حسين، نسرين طافش، عفاف شعيب، رشدي الشامي، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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