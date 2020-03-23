فيديو| "كورونا" يٌعيد سهير البابلي للظهور.. شاهد ماذا قالت؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشر المخرج عمر زهران، مقطع فيديو للفنانة القديرة سهير البابلي في أحدث ظهور لها، ظهرت خلاله لتوعية المصريين من خطر فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ووجهت "سهير"، حديثها للمصريين للحد من الخروج من المنزل بطريقتها العفوية والكوميدية المعهودة إذ قالت: "لو مبوسناش نتخاصم، بلاش تتخاصمتوا الفترة دي بسبب مبوستش ومسلمتش، أوعوا، أنا في بيتي ممنوع كل حاجة، ولادي وولاد ولادي كلهم ممنوع بوس، وممنوع أحضان، خاصموا".

سهير البابلي إحدى أهم الفنانات المصريات، ولدت في محافظة دمياط، ولها رصيد مسرحي وسينمائي وتليفزيوني كبير، ومن أعمالها "ريا وسكينة" مع شادية و"مدرسة المشاغبين"، وبكيزا وزغلول، واعتزلت الفن عام 1997 عقب ارتداء الحجاب، وفي عام 2006 عادت إلى التمثيل من خلال مسلسل "قلب حبيبة".