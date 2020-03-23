فن ومشاهير

تراند اليوم : بعد إغلاق المساجد بمصر .. فنان شهير: أنا ندمان إني مكنتش بصلي في المسجد .. يارب سامحنا

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كشف فنان مصري شهير عن شعوره بالندم بعد قرار وزارة الأوقاف بوقف الصلاة في المساجد لفترة لوقف فايروس كورونا.

ونشر الفنان محمد أنور مقطعا فيديو لمؤذن يقول "صلوا في رحالكم" .. وعلق قائلا: مع إني عارف إن اللي حصل ده لازم عشان سلامتنا بس الفيديو ده وجع قلبي جدا
وزعلني من نفسي جدا لأني للأسف والمساجد مفتوحة ماكنتش بصلي فيها جماعة.

وأضاف: اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وتب علينا وسامحنا ونرجع نعمر بيوتك تاني يارب قريب.

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