شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الرعب The Invisible Man يحقق مليون دولار فقط فى أسبوع بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل شباك التذاكر العالمى فى الخسارة، حيث لم تزد إيرادات فيلم الرعب The Invisible Man، سوى مليون دولار فقط فى أسبوع وهذا يعد رقما ضئيلا للغاية، وبذلك وصلت إيرادات الفيلم لـ123 مليونًا و630 ألف دولار أمريكي حول العالم من إخراج وتأليف لي وينيل، والعمل مقتبس من رواية المؤلف H.G. Wells، وانقسمت الإيرادات بين 64 مليونًا و914 ألف دولار أمريكى فى الولايات المتحدة الأمريكية، و58 مليونًا و716 ألف دولار أمريكى فى شباك التذكر حول العالم.

فيلم The Invisible Man من بطولة إليزابيث موس، أوليفر جاكسون كوهين، ألديس هودج، ستورم ريد، هارييت داير، أمالي جولدن، سام سميث، بنديكت هاردي، زارا مايكلز، أنتوني براندون وونج، بيانكا بومبونيو.

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يدور فيلم الرعب الجديد حول سيسيليا، التي تتلقى خبر انتحار حبيبها السابق، ومن بعدها بدأت في إعادة بناء حياتها للأفضل، ومع ذلك، فإن شعورها بالواقع موضع تساؤل عندما تبدأ في الشك في أن حبيبها المتوفى لم يمت بالفعل، وذلك بسبب بعض الأحداث الغامضة، التي لا تجد لها تفسير.