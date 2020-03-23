شكرا لقرائتكم خبر عن توقف تصوير مسلسل هيفاء وهبى "أسود فاتح" لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقف تصوير مسلسل النجمة هيفاء وهبى "أسود فاتح"، المقرر أن تنافس به في شهر رمضان المقبل، بسبب إجراءات فيروس كورونا، في دولة لبنان، حيث يتم تصوير معظم أحداث المسلسل هناك، ورغم حرص الأبطال وفريق العمل ارتداء الكمامات والتعليمات التي أكدت عليها وزارة الصحة اللبنانية إلا أن التصوير توقف حتى نهاية الشهر الجارى.

مسلسل "أسود فاتح" تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وسلامة وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.

وكان آخر أعمال هيفاء وهبى فى الدراما مسلسل "لعنة كارما" مع المخرج خيرى بشارة والذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى وشارك فى بطولته فارس رحومة وزكى فطين عبد الوهاب وشيرين ومحمد سليمان، فيما شاركت كضيفة شرف فى مسلسل "الواد سيد الشحات" مع أحمد فهمى وهنا الزاهد وإخراج أحمد الجندى، حيث ظهرت خلال حلقتين فى العمل.

وانتشر فى الأيام الأخيرة إصابة هيفاء وهبى بفيروس كورونا مما نفته، مشيرة إلى أن الخبر المتداول ليس سوى مجرد إشاعة وكذب، وسخرت هيفاء من الخبر عبر حسابها بموقع تويتر، قائلة:"ممكن اسم المستشفى؟ بدي روح زورها وقلها في خبر نشروه نقلا عن ناشطين!! وان الصحيفة محتارة اذا اشاعة!! وبما أنه لم يتسنى للوكالة التأكد من صحة الخبر فقالتلك يللا ننشره ويصير خبر نصه غلط ونصه كذب بركي امها بتروح فيا و بركي اختها بيغط عقلبها بس اهم شي تكونوا ساهمتوا بشي مفيد! شكرا".