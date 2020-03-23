فيديو| انهيار الإعلامية دعاء صلاح بالبكاء بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - إنهارت الإعلامية دعاء صلاح، بالبكاء، خلال رسالة حرصت على توجيهها للناس، للتصدى لوباء كورونا.

وأعربت دعاء، في فيديو لها عبر حسابها على"فيسبوك"، عن استياءها من التعامل السئ لبعض الناس تجاه وباء كورونا، بالإضافة إلى تريقتهم على الفنانين والإعلاميين من كثرة تقديم النصائح لهم.

وتابعت: "مندهشة ودمي بيبقى محروق من الناس اللي بتغني لكورونا أو عاملين مشهد تمثيلي بيتريقوا فيه.. في الوقت اللي ناس تانية ببلاد أخرى بتموت فيه".

وأضافت: "فيه ناس كتير مازالت مش فاهمة إن إحنا في خطر، يا ريت بلاش ناخد الموضوع بهزار، ونتحمل المسئولية مع بعض، عشان منندمش، ووقتها الندم هيكون ملوش مكان".