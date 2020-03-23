محمد عساف يهنئ جمهوره بمناسبة الإسراء والمعراج



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: هنأ الفنان الفلسطيني محمد عساف، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، جمهوره بمناسبة ليلة الإسراء والمعراج. وكتب: "أعاد الله هذه الذكرى والأمة الإسلامية بخير وسلام واستقرار ، الإسراء والمعراج". يذكر أن، محمد عساف كان سيحيي حفلا غنائيا يوم 19 مارس بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، ولكن تم تأجيله بسبب "كورونا".

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