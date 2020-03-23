بزجاجة كحول إيثيلي.. محمود العسيلي يسخر من اسمه

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
سخر الفنان محمود العسيلي من نفسه عبر خاصية "ستوري إنستجرام"، من خلال نشر صورة كوميكس.
وظهر في الصورة التي شاركها العسيلي مع متابعيه عبر الموقع، زجاجة من "الكحول الإيثيلي" وصورة له في إشارة إلى تشابه الأسمي.
وطرح العسيلي مؤخرا أغنية بعنوان "تمثيلية"، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبدالواحد، ومحمود العسيلي، وتوزيع أمير هداية، كما طرح أحدث أغانيه "جنة تكفينا"، عبر صفحته بـ"يوتيوب"، الأغنية من كلمات يمنى العسيلي، وألحان وغناء محمود العسيلي، وتوزيع أمير هداية، والكليب من إخراج إبراهيد حدرج.
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