لعنة كورونا تصيب مسلسلات رمضان 2020

يبدو أن العالم يقترب من أزمة شديدة، وذلك في ظل محاربة انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي لم يكن في دائرة الحسبان.

وتسبب هذا الفيروس اللعين الكثير من الخسائر المادية والمعنوية، وخاصة بعد أن أخضع العالم كله لتوخي الحذر وذلك مع اقتراب شهر رمضان المبارك، والمقرر أن يعم علينا جميعًا بالخير في شهر أبريل المقبل.

ودائمًا ما يتميز رمضان الاجتماعات العائلية حول التلفزيون ومشاهدة الكثير من البرامج والمسلسلات، وأيضًا مشاركة نجوم الفن في معظم الإعلانات المميزة، إلا أن وجود هذا الوباء والفيروس اللعين، والذي يدعى كورونا تسبب في تشكيل خطر على قائمة برامج ومسلسلات رمضان، وكأن لعنته أصابت الجميع بلا استثناء.

وفي هذا التقرير نرصد بعض الأعمال والتي تمت تهديدها وتعرضها للخروج من ماراثون رمضان 2020:

1- نشب يوم الجمعة الماضي حريق هائل حيث التهمت النيران بلاتوه مسلسل النهاية للنجم يوسف الشريف، ثم كشفت مصادر خاصة من داخل العمل بأن جميع العاملين استطاعوا النجاة من ذلك الحادث اللعين دون خسائر في الأرواح.

وأضافت تلك المصادر بأن بطل العمل لم يكن متواجدًا أثناء نشوب الحريق.

2- وأمرت الشرطة اللبنانية بوقف تصوير مسلسل أسود فاتح بطولة النجمة هيفاء وهبي، ومن المنتظر طرحه في شهر رمضان المقبل، ويأتي سبب المنع بناًء على قرار من وزراء الثقافة والسياحة حول منع التجمعات والحفلات وإيقاف تصوير المسلسلات إلى 30 مارس الجاري.

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ويأتي قرار إيقاف تصوير المسلسلات لأنه يدفع إلى تجمعات جماهيرية كبيرة في أماكن التصوير العامة.

3- وأمر المخرج مرقس عادل بوقف تصوير مسلسل فرصة تانية وذلك بسبب الأوضاع الموجودة هذه الفترة، مشيرًا إلى أن العمل أتبع خلال الفترة الماضية أساليب وقاية للحد من انتشار الفيرس داخل اللوكيشن.

وأضاف مرقس بأن التصوير كان مرجح للانتهاء قبل شهر رمضان، ولكن في ظل الأزمة الراهنة والقرارات التي فرضتها الدولة للحد من انتشار هذا الفيروس، سننتهي من التصوير بشكل كامل خلال أول عشرة أيام من شهر رمضان.

4- وقرر أيضًا السيناريست محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي وقف تصوير مسلسل ما وراء الطبيعة للمخرج عمرو سلامة، خوفًا على صحة العاملين فيه من التعرض للمرض.

وأشار دكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية بأن لم يصدر قرارًا رسميًا بوقف تصوير المسلسلات حتى الآن.

يذكر أن مدينة الإنتاج الإعلامي التي تشهد تصوير عدد كبير من المسلسلات حاليًا قيامها يوميًا بتعقيم أماكن التصوير وإجراء فحوصات قياس درجة الحرارة عن بعد لكل شخص يدخل أو يخرج من المدينة لضمان عدم تفشي الفيروس.