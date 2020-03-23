ميريام فارس تتبرع للصليب الأحمر وتوجه رسالة قاسية لزملائها

شاركت الفنانة ميريام فارس في حملة "صحتك بالدني" عبر شاشة MTV وتبرعت بمبلغ لم تعلن عنه للصليب الاحمر اللبناني في حملة مكافحة الكورونا.
وقالت ميريام انها تبرعت بأجرها في حفل ليلة رأس السنة للعائلات المحتاحة في لبنان، وقالت إنها تلقت انتقادات من البعض بعد الإعلان عن تبرعها.
واكدت انها طلبت اكثر من مرة من الفنانين وناشدتهم بأن يتبرعوا لأن البلد بحاجة إليهم، إلا أنهم لم يستجيبوا.
وشكرت المحطة لأنها حثت الفنانين على المشاركة واستجابوا لها.
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