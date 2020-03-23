رامي عياش يوزع الكمامات مجانا للأطفال للوقاية من كورونا

شارك الفنان رامي عياش في حملة " صحتك بالدني" عبر شاشة MTV، وأعلن عن تبرع جمعية " عياش للطفولة" التي انشأها قبل سنوات، لكمامات للاطفال.
وطلب من كل الجمعيات التي تعنى بالأطفال التواصل معه للاتفاق على سبل إيصال الكمامات.
كما قام رامي بالإعلان عن تبرعه بمبلغ لم يعلن عنه لوزارة الصحة، طالبا من الوزير حمد حسن توزيعها بمعرفته على الجهات الطبية المختصة.
وكان قد شارك في الحملة فنانون عدة منهم راغب علامة وهيفاء وهبي وعاصي الحلاني ووائل جسار ونانسي عجرم.
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