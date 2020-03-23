فن ومشاهير

رامي عياش يوزع الكمامات مجانا للأطفال للوقاية من كورونا

0 نشر
farah.hassan 0 تبليغ

Advertisements


شارك الفنان رامي عياش في حملة " صحتك بالدني" عبر شاشة MTV، وأعلن عن تبرع جمعية " عياش للطفولة" التي انشأها قبل سنوات، لكمامات للاطفال.


وطلب من كل الجمعيات التي تعنى بالأطفال التواصل معه للاتفاق على سبل إيصال الكمامات.


كما قام رامي بالإعلان عن تبرعه بمبلغ لم يعلن عنه لوزارة الصحة، طالبا من الوزير حمد حسن توزيعها بمعرفته على الجهات الطبية المختصة.


وكان قد شارك في الحملة فنانون عدة منهم راغب علامة وهيفاء وهبي وعاصي الحلاني ووائل جسار ونانسي عجرم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رامي عياش يوزع الكمامات مجانا للأطفال للوقاية من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا