بالارقام: نانسي عجرم وهيفاء وهبي ومايا دياب يتبرعن لمكافحة الكورونا



ضمن حملة " صحتك بالدني" التي تقوم بها محطة MTV لجمع تبرعات لمكافحة فيروس كورونا، تبرعت الفنانة نانسي عجرم بمبلغ عشرين ألف دولار موزعة بين الصليب الاحمر اللبناني ومستشفى رفيق الحريري الحكومي الذي يعالج المرضى.



اما الفنانة هيفاء وهبي فتبرعت بمبلغ عشرين مليون موزعة بين الصليب الأحمر ومستشفى رفيق الحريري.

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اما الفنانة مايا دياب فاتصلت بالبرنامج وطلبت من الناس عدم التهافت على شراء الدواء الذي قيل إنه للكورونا وقالت إن والدتها تعالج به منذ ٢٥ عاما، وانقطاعه من السوق يتسبب بمشكلة للمرضى، ولم تفصح عن المبلغ الذي تبرعت به.



وكان الفنان راغب علامة قد تبرع ب٢٥ مليون ليرة لمستشفى الحريري والصليب الاحمر..



يذكر ان الفنانين وائل جسار وعاصي الحلاني ووائل كفوري وعلاء زلزلي وماغي بوغصن اعلنوا عن تبرعهم ايضا، للعائلات المتضررة وللمراكز الصحية.