ايهاب توفيق يبكي أثناء تسجيله أغنية عن والده الراحل في الاستوديو

طرح الفنان ستار إيهاب توفيق من تسجيل أغنية بعنوان أبويا وأمي وذلك لطرحها غداً بمناسبة عيد الأم، والأغنية كلمات رضا المصري ألحان وتوزيع فارس فهمي وهندسة صوتية مصطفى رؤوف وذلك باستديو «Black&White productions» وعبر إيهاب عن الأغنية بكلمات حزينة للغاية، وكان البوب متأثراً في الاستديو، مما أدى إلى البكاء الشديد نظراً لوفاة والد ووالدته، وأهدى إيهاب الأغنية إليهما وإلى كل أمهات مصر، وقريباً سوف ينتهي توفيق من تسجيل باقي أغاني الألبوم لطرحه بعد رمضان، وظهر إيهاب توفيق في الاستوديو متأثراً بفراق والده أثناء غنائه للكلمات التي كتبها رضا المصري. وأكد البعض أنه انهار بالبكاء أثناء التسجيل، لكنه رفض التقاط الصور له وهو يبكي، وفضل الصور التي يبتسم فيها حتى لا يدخل الحزن لقلوب محبيه في هذا اليوم السعيد.

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وكان والد إيهاب توفيق قد توفي إثر اشتعال النيران في منزله بمدينة نصر.

القصة بدأت عندما تلقت إدارة مباحث مدينة نصر وإدارة المطافئ بلاغاً يفيد وجود حريق هائل في إحدى الفيلات، وتبين بعد التحقيق أنها ملك لوالد الفنان إيهاب توفيق، وتبين أن سبب الحريق هو اشتعال الدفاية الكهربائية في المنزل فجراً؛ مما تسبب في حريق هائل أدى لاختناق الأب بسبب تصاعد الدخان في المنزل.