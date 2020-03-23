وفاء عامر لنجلها عمر: "كم هو ثمن الهدية التي قدمتها لي في عيد الأم؟"

نشرت الممثلة المصرية وفاء عامر فيديو على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»

وكشفت من خلاله عن تلقيها هدية من ابنها عمر بمناسبة عيد الأم، إضافة إلى رسالة جاء فيها: «كل سنة وانتي طيبة يا أحلى وأغلى وأجمل أم في العالم، ربنا يخليكي ليا وتفضلي ضهري وسندي.. بحبك».

بدورها ردّت وفاء عليه قائلة: «أنا كمان بحبك يا عمر ومن غير ما افتح الهدية أنا مش عايزة حاجة من ربنا غيرك أنت، لكن ده ميمنعش إننا نفتح نشوف الهدية إيه»، وبعد معرفتها بالهدية التي هي سوار من ذهب، قالت له بطرافة: «بكام دي يا عمر» ليرد عليها: «وفي حد بيجيب هدية ويقول عليها بكام».

وأنهت وفاء عامر حديثها قائلة: «أنت عندي ياعمر أحسن وأجمل من كل كنوز الدنيا».



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شاهدي الفيديو :

https://www.instagram.com/p/B-Accy0g3fH/?utm_source=ig_web_copy_link