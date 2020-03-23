فيفيان مراد تهنئ والدتها بعيد الأم بطريقة مختلفة

في خطوة مميزة من الفنانة اللبنانية فيفيان مراد بمناسبة عيد الأم سجلت فيفيان أغنية «أحن إلى خبز أمي» للفنان اللبناني مارسيل خليفة بصوتها، وأطلقتها عبر قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات يوتيوب. وقدمت فيفيان مراد هذه الأغنية كهدية منها لمتابعيها ومحبيها بهذه المناسبة عبر حساباتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلقت قائلة: «أحن إلى خبز أمي بصوتي بهديها لكل أمهاتكن ينعاد على كل إم»، وانهالت على فيفيان التعليقات من المتابعين الذين رحبوا بهذه الفكرة خصوصاً أنه لا توجد أعمال كثيرة غنائية خاصة بهذه المناسبة إلا الأعمال الفنية القديمة التي قدمها نجوم زمن الفن الجميل، هذا بجانب بعض المحاولات الخاصة بالنجوم الشباب.

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