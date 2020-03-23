فيروس كورونا يمنع عائلة المطرب أمين سامي من وداعه وحضور جنازته

في مشهد مأساوي، منعت أزمة فيروس كورونا المنتشر بدول العالم، عائلة المطرب أمين سامي من وداعه وحضور جنازته؛ حيث توفي سامي أمس السبت بأزمة قلبية حادة.
وقال المنتج فايز عزيز الصديق المقرب له، إن الجنازة لم يحضرها أحد بناء على تعليمات الكنيسة الأم بالقاهرة؛ خوفاً من التجمعات والتكدسات.
وأضاف عزيز، أن الأمر كان صعباً على عائلة ومحبي الفنان أمين سامي، الذين لم يستطيعوا وداعه وحضور جنازته، واقتصرت الجنازة على أفراد أسرته الصغيرة فقط.
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وأوضح أنه لم يقم له عزاء، وسيكون العزاء عبر الهاتف فقط، وهذا ما أقرته أسرة الفنان الراحل؛ نظراً لما يجري خلال هذه الأيام.
يذكر أن الفنان أمين سامي كان من أهم نجوم التسعينيات، والذي كان له بصمة موسيقية كبيرة بالتعاون مع الفنان حميد الشاعري.
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