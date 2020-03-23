ريهام حجاج تتهم ياسمين عبد العزيز بتأجير أشخاص لتوجيه الشتائم لها عبر إنستجرام

شنت الفنانة ريهام حجاج هجوماً عنيفاً على متابعي حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، واتهمت الفنانة ياسمين عبدالعزيز بشكل غير مباشر، بالاستعانة بلجان إلكترونية وأشخاص لشتيمتها عبر إنستجرام.

ونشرت ريهام حجاج منشوراً فتحت من خلاله النار على متابعيها؛ قائلة: «أنا شايفة إنكم بقالكوا كتير أوي بتحكوا في المحكي؟! ما زهقتوش؟! كلكم على بعض ۱۷۰ كومنت، تلت ترباعكم لجان إلكترونية وفيه الربع التاني حافظ وبيردد كلام، أنا بقالي سنتين متجوزة وقربت أخلف وإنتم مع كل صورة بنزلها مع جوزي نفس الأشخاص بنفس التعليقات».

وتابعت ريهام حجاج: «عموماً أنا متصورة مع جوزي مش عشيقي (حرة ومابعملش حاجة غلط ومش عشان أي سبب غير إني حابة الصورة وحابة أشاركها مع كل الناس السوية مش المريضة.. اللي بيحبوني وبيبعتولي تعليقات جميلة ولطيفة) على الإنستجرام بتاعي، أنزل عليه اللي أنا عايزاه، بتتكلموا في موضوع يضحك أساساً».

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وأضافت ريهام حجاج: «يعني ما أعتقدش إني ممكن أختار لواحدة فيكم جوزها مثلاً!! ولا حتى أقول رأيي فيه!! مش من حقي؛ فأكيد مش من حقكم يعني هو مش موضوع يحتمل النقاش أساساً».

واستكملت ريهام قائلة: «عمالين بتهروا في موضوع صاحبة الشأن نفسها طلعت في برنامج واتكلمت عن طلاقها اللي كان من سنة قبل جوازي، بتخترعوا قصص وهمية ومصدقينها زي مثلاً إننا كنا أعز أصحاب وكلام غريب وإنتم ماتعرفوناش أصلاً، الجواز والطلاق دا نصيب وحلال مش حاتحرموا حلال ربنا يعني!!! ولا هو التدين بيطلع وقت ما نحب».

