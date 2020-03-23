زوجة عادل إمام توجه رسالة بـ"خط يدها" للجمهور

دفعت عاطفة الأمومة، لدى زوجة الزعيم عادل إمام، هالة الشلقاني، إلى "كسر" ندرة ظهورها، سواء عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، واتخذت قرارها أخيرًا بالظهور ومخاطبة الجمهور، حيث وجهت رسالة بخط للجمهور يدها عبرت خلالها عن مشاعرها بعدما فعلوه مع ابنها المخرج رامي إمام، الذي قام بنشر مقع فيديو وصفه بـ"الاستثنائي"، أكد خلاله أن والدته شاهدت الصور التي جمعها الجمهور له وهو بصحبة والدته منذ صغره حتى كبره.

ودفعت تلك المبادرة من قبل المحبين زوجة الزعيم، لكتابة رسالة إلى الجمهور بخط يدها قالت فيها: "باحبكو كتير كتير علشان انتوا بتحبوا ابني رامي.. وهو أول فرحة ليا في حياتي.. بجد بتخلوني سعيدة.. شكرا"، أما رامي إمام، فلم يتمالك دموعه في نهاية حديثه وهو يقول: "أمي يا جماعة"، لينشر بعدها مقطع فيديو لوالدته وهي ممسكة بالورقة والقلم وتكتب رسالتها إلى الجمهور.

ويطلقون على هالة الشلقاني في المنزل "العسكري الأبيض"، حسب ما كشف الزعيم عادل إمام في لقاء تلفزيوني أجراه قبل سنوات، مؤكدا فيه أن زوجته، التي تتحدث الفرنسية بطلاقة وتخرجت من كلية الحقوق، قررت أن تتفرغ لزوجها وأبنائها وترعاهم.

وأشاد النجم الكبير عادل إمام بمواقفها معه منذ البداية حينما تمسكت بالزواج منه، وأوضح أنه يدين لها بالكثير من الأمور بعدما اهتمت بتربية الأبناء رامي وسارة ومحمد حتى بلغوا أعلى مراحل التعليم، وتذكر بداية معرفته بزوجته حينما كان هو وأصدقاؤه في تجمع مع المنتج سمير خفاجة، وفوجئوا بفتاة صاحبة حضور مبهج تطل من شرفة مجاورة، فحاول الجميع لفت انتباهها إلا عادل إمام الذي شعر بالخجل، وأنه حينما تعرفا إلى بعضهما في البداية أخبرها أنهما لن يتزوجا ولكنه تزوجها بعد عام واحد، ثم أخبرها أنه لن ينجب أطفالا، ورزق منها بثلاثة أبناء.

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