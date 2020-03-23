شاهد.. هيا الشعيبي تسخر من اصالة دفاعا عن احلام!

كتب امير فتحي في الاثنين 23 مارس 2020 02:59 صباحاً - هاجمت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي بأسلوبها الساخر الفنانة السورية اصالة نصري، دون ان تسميها، وذلك دفاعا عن الفنانة الاماراتية احلام.

وقالت هيا الشعيبي، خلال حلولها ضيفة على برنامج “كاربول كاريوكي” الذي يقدمه الإعلامي هشام الهويش إن الفنانة أحلام أكثر إنسانة أبدعت في تقليدها، مردفة: “بحبها شخصيتها قوية ملكة في نفسها”.

وبعد أن قامت بتقليد احلام، قالت هيا لاشعيبي: “لا حد يجيها ولا حد يقرب صوبها خصوصا اللي تقول آآآآآآآه..” وردا على سؤال هشام الهويش عن من تقصد بكلامها، أجابت: “أقصد ناس وقفت على المسرح أنا ما عندي إلا فستان واحد بدكن بدكن ما بدكن ما بدكن”.

وعلق الإعلامي هشام الهويش على سخرية هيا الشعيبي: “بس دي لهجة سورية سميها يا خوافة”، فقالت هيا الشعيبي: “أنا ما بخاف”، وواصلت السخرية تجاه الفنانة أصالة.