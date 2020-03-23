رانيا يوسف تطالب بإيقاف تصوير المسلسلات.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 23 مارس 2020 02:59 صباحاً - طالب العديد من الفنانين المصريين بضرورة ايقاف تصوير المسلسلات تطبيقًا للإجراءات الوقائية الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكان من بين هؤلاء الفنانين، الفنانة رانيا يوسف، التي قالت في اتصال هاتفي مع برنامج “The insider بالعربي”، ردا على سؤال: “احنا بنقول الـ 15 يوم دول أصعب 15 يوم في حياة الفيروس، محدش هيحب يعدي أهله ولا أهل بيته ولا عياله، أه صحيح أكل عيش وكل حاجة، بس الناس تقف على رجليها بدل ما تموت”.