هكذا تحمي بلقيس ابنها من فيروس «كورونا»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة اليمنية بلقيس كيفية حمايتها لابنها الوحيد “تركي” من الإصابة بفيروس “كورونا”.

الفنانة اليمنية قالت، خلال استضافتها في برنامج مايا دياب من خلال بث مباشر عبر “انستغرام” ضمن برنامج Side Talks with Maya: “الزيارات إلى منزلي ممنوعة وأتواصل مع أهل زوجي عن طريق السناب أو أي وسيلة اتصال يوجد فيها خاصية الفيديو”.

وأضافت: “بصراحة الفيروس منعنا من أن نلتقي، وتركي منذ 3 أسابيع لم يخرج من المنزل، وكأم أخاف عليه كثيراً مثل أي أم تريد حماية طفلها، وأحرص بشكل كبير على تعقيم كل شيء في المنزل لاسيما الحاجيات التي يتمّ شراؤها من الخارج”.

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بلقيس دعت الجميع أن يلزم منزله ولا يحمل حكوماته مزيداً من العبء، مستشهدة بما يحدث في الإمارات والسعودية، حيث الجيمع التزم منزله وأخذ الأمور بجدية وعلى مسؤوليته.

وتابعت: “النعم كأنها فقدت واستشعرنا أهميتها، فأبسط الأشياء كالخروج من المنزل ورؤية من نحبهم لم يعد باستطاعتنا رؤيتهم، بات كل واحد فينا يملك وسواساً من الآخر ويخاف الاختلاط”، مؤكدة أنها فترة لإعادة حسابات واكتشاف للنفس بسبب الانشغالات اليومية التي أنستنا أنفسنا”.

الفنانة الإماراتية أشادت بقرارات الحكومة السعودية التي تتخذها على كافة الأصعدة لحماية شعبها، قائلة: “فخورة بمستوى الرقابة، وأنا مقيمة في جدة التي تحوي تقريبا على 5 ملايين نسمة بين مواطن ومقيم، يوم أمس خرجت من منزلي بالسيارة قليلاً وقلت بعدها: “لم يكن هناك ضرورة لخروجي لأن الجميع ملتزم الجلوس في منزله”.