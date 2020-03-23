ريهام حجاج تنتظر مولودها الأول

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة المصرية ريهام حجاج، على الرد على التعليقات التي نالتها صورتها الأخيرة مع زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة طليق الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، ووالد أبنائها.

ريهام حجاج، قالت في ردها على إحدى التعليقات: “أنا بقالي سنتين متجوزة وقربت اخلف وانتم مع كل صورة بنزلها مع جوزي نفس الأشخاص ونفس التعليقات”، وهو الأمر الذي دفع البعض لتهنئتها بحملها الذي كشفت عنه في تعليقها.

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كما ردت على تساؤلا أخر لبعض متابعيها عن نوع الجنين لترد ريهام حجاج قائلة: “لسه معرفتش”.

واعتبر البعض ان تعليق ريهام على الصورة التي جمعتها بزوجها والذي جاء فيه: “بيتك كنبتك جوزك”، لترد على التعليق قائلة: “موجهة الكلام للست اللي في الحظر بقول للستات كنبتك تليفزيونك جوزك و اقعدي في البيت رسالة إيه اللي لياسمين ! اخرجي من الدايرة دي أساسا يا ريت مش كل حاجة نقراها علي أنها موجهة لأن بالمنظر دا كل حاجة ممكن تتفهم غلط ” .

وردت عليها متابعه أخرى: “فعلا عادي انك تاخدي جوز صاحبتك مفيهاش أي حاجة ربنا يسعدكم حبيبتي ربنا نجدها أصلا كنت بقول ياسمين القمر دي متجوزة حلاوة العنتبلي ازاي”، وردت عليها ريهام بقولها: “أولا احترمي نفسك و اتكلمي بأدب ثانيا مين قالك إننا عمرنا اتقابلنا في حياتنا أصلا ! عشان تدعي إننا صحاب؟ علي أساس كنتي التالتة بتاعتنا؟ ! أنت عمرك ما شوفتي حد من الناس اللي العشم قاتلك و أنت بتتكلمي عن خصوصياتهم ثالثا أنا اتجوزت راجل مطلق مش متجوز”.