طقوس غادة عبدالرازق لحماية نفسها وعائلتها من عدوى كورونا.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة لحفيدتيها خديجة وجوايرية، برفقة مساعديها في المنزل.

غادة عبدالرازق، علقت على الصورة قائلة: “يا ريت الناس كلها وهمة في البيت يعملو كدة زينا علشان كل واحد يحمى نفسه وولادة والعاملين معاه داخل المنزل من فضلكم خليك بالبيت خد احتياطاتك حافظ على نظافتك ونظافة البيت بالمطهرات وربنا يحفظ الجميع بإذن الله”.

من ناحية أخرى، تشارك غادة عبد الرازق في فيلم “حفلة 9”، من بطولة طارق صبري وطارق لطفي وكمال أبو رية، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي أكشن، وإخراج عبد المنعم ربيع، وتأليف عمر عبد الحليم، ومن المقرر عرضه خلال الصيف المقبل.

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غادة قدمت في شهر رمضان الماضي مسلسل «حدوتة مرة»، والذي حقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته وفاء صادق ومجدي كامل، عبد الرحمن أبو زهرة، عايدة رياض، محمد شاهين، ودارت أحداثه حول «مُرة» التي تعيش مأساة عائلية تهدد حياتها المستقبلية، وقامت الفنانة أنغام بغناء التتر الخاص بالمسلسل.

وكان آخر أعمال غادة السينمائية فيلم «حرب كرموز»، والذي قام ببطولته الفنانة أمير كرارة، وحقق العمل نجاحا كبيرا.

كما شاركت في فيلم “حفلة 9”، من بطولة غادة عبد الرازق، وطارق لطفي، كمال أبو رية، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي أكشن، ومن المقرر عرضه خلال الصيف المقبل.