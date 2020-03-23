راغب علامة يحارب كورونا بـ25 مليون

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لم يكتف الفنان اللبناني راغب علامة بدعوة محبيه ومتابعيه بالتزام منازلهم للحد من انتشار الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وقرر مكافحته بخطوة إيجابية مميزة.

السوبر ستار اللبناني اعلن تبرعه بـ25 مليون ليرة لبنانية لصالح الجهود الطبية المبذولة لمكافحة الفيروس، على أن يتم توجيه 15 مليون ليرة منهم لمستشفى بيروت الحكومي، و10 ملايين ليرة للصليب الأحمر اللبناني، كما دعا زملائه الفنانين للسير على نفس النهج والتبرع لمساعدة الجهود الطبية في حربها ضد هذا الفيروس القاتل.

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راغب كان من أوائل النجوم الذين دعوا متابعيهم لعدم الاختلاط من خلال فيديوهات توعوية، وكان اطرفها فيديو ظهر فيه يصافح أحد أصدقائه عن طريق “الأقدام” مع تبادل القبلات في الهواء.

من ناحية أخرى، انتهى راغب علامة من تسجيل أغنية من ألبومه الجديد، والتي تحمل عنوان «ارتاح» باللهجة المصرية، وهى من كلمات محمد البوغة، وألحان محمود خيامي، وتوزيع طارق عبد الجابر، وهندسة صوتية هاني محروس، كما يعمل على اختيار باقي أغاني الألبوم المنتظر طرحه قريباً.

يُذكر أن راغب علامة نجح مؤخراً في اقتناص فريقه للقب «أحلى صوت» من برنامج The Voice في موسمه الخامس الأخير الذي اذيع عبر شاشة mbc مصر، وفاز به المتسابق التونسي مهدي عياشي، وقد فاجأ السوبر ستار محبيه في الحلقة الختامية من البرنامج بطرح أغنية جديدة، بعنوان «كان غيرك أشطر»، وهي باللهجة الخليجية، من ألحان طلال، وكلمات خالد المريخي.