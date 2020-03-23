إصابة زوجة إدريس ألبا بفيروس كورونا

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشفت صابرينا زوجة النجم والممثل البريطاني الشهير إدريس ألبا، والبالغة من العمر 30 عامًا عن أنها مصابة بفيروس كورونا، وجاء تصريحها أثناء الحلقة الأولى من برنامج المذيعة الشهيرة أوبرا وينفري علي ” Apple TV ” .

صابرينا قالت لأوبرا وينفري : اكتشفت هذا الصباح أن أختباراتي لفيروس كورونا إيجابية ، و هو الخبر الذى أثار الكثير من الجدل.

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واستمرت صابرينا في الدفاع عن نفسها بسبب تلقيها سلسلة من الانتقادات التي واجهتها لعدم ابتعادها عن إدريس البا بعد الكشف انه مريض بفيروس كورونا ، حيث قالت : أردت أن أكون معه في كل وقت، هذه هي غريزة الزوجة ، أردت أن أكون معه .

وخلال حديثها قالت صابرينا إنها لا تعاني من أي من أعراض فيروس كورونا في الوقت الحالي وهو أمر غريب حقا، وقد يتغير الأمر بالتأكيد في الأسابيع المقبلة.

والجدير بالذكر أن إدريس ألبا أعلن عن اصابته يوم 16 مارس الماضي باصابته بفيروس كورونا وهو الخبر الذي أثار الكثير من الجدل بين محبي و عشاقي ادريس البا