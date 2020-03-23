ريهانا تتبرع بـ 5 ملايين دولار للتصدي لكورونا

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تواصل النجمة والمطربة الأمريكية ريهانا، إبهار العالم بأفعالها التي دائما تكون لصالح الجميع والبشرية وذلك بإعلان جمعيتها الخيرية كرالا ليونيل التبرع بـ 5 ملايين دولار من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ريهانا تهدف لمساعدة العاملين في مجال الصحة وحملة إطعام أمريكا، والصندوق الخاص بمنظمة الصحة العالمية ومؤسسات أخرى التي تقف في مواجهة شرسة مع كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية وجزر الكاريبي- موطن النجمة العالمية.

وأيضا تذهب هذه التبرعات لبنك الطعام الدولي المخصص لخدمة كبار السن وتوفير المعدات من أجل حماية العاملين بمجال الصحة والمعامل.

Advertisements

وكانت ريهانا ابتعدت عن الغناء لأكثر من عامين بسبب اهتمامها بالترويج لماركتها العالمية الجديدة Fenty.

ومن جهة ثانية كشفت المطربة والنجمة الأمريكية ريهانا في تصريحات صحفية، أنها تضع وشماً على صدرها للملكة الفرعونية إيزيس رمزاً للوفاء للزوج، نقشته تخليداً لجدتها الراحلة، مشيرة إلى أنها تتمنى أن تكون مثلها فى الوفاء والولاء للزوج وحماية وتنشئة الأبناء.

وتضع المطربة، القادمة من بربارادوس، العديد من الوشوم على جسدها، وتعتبر أنها تزين المرأة وتحمل رسائل خاصة أو ذكريات عزيزة تود أن تصاحبها في كل مكان تذهب إليه.

وأوضحت النجمة العالمية البالغة من العمر 32 عاما، أنها ما زالت لم تعثر على الرجل المناسب الذي تضع وشمه على قلبها، وترتبط به، مضيفة أنها تعرضت لإخفاقات عديدة في الحب، وتشعر أن الوقت حان للاستقرار والارتباط بمن يشاركها رحلة العمر رغم أنه لم يظهر بعد في حياتها.