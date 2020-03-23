ساني ليون تتباهى بإطلالتها وسط مخاوف فيروس كورونا.. شاهد

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

قطعت الممثلة من أصل كندي ساني ليون شوطًا طويلًا من كونها نجمة إباحية إلى أن تصبح ممثلة مشهورة في بوليوود والأكثر بحثًا عن المشاهير على موقع Yahoo Search في الهند ، الى جانب تهميش نجوم السينما مثل بريانكا شوبرا وديبيكا بادوكون.

مع العزل الذاتي الإجباري، وتجنب الاختلاط بعيدًا عن المجتمع وإبقاء أنفسهم في الداخل قدر الإمكان بسبب جائحة فيرو كورونا، تقدم ممثلة الإباحية السابقة ونجمة بوليوود ساني ليون علاجًا لمعجبيها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

في واحدة من أحدث منشوراتها على إنستغرام، تواصلت ليون مع متابعيها الذين يشعرون بالملل كونهم مقيدين بالعزل في الحجر الصحي، وقامت بمشاركة صورة ، تظهر فيها وهي تتفاخر بمنحنياتها المثيرة في ثوب بطول الأرض مكشوف الظهر.

كما أنهمر سيل من التعليقات التي تشيد بمفاتنها من مستخدمي الإنترنت بقسم التعليقات مثل ، وعبارات من نوعية “التحديق بقوة” ، “أنت من الآلهة” ، و “ساخنة”.

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ظهرت ليون لأول مرة في بوليوود في فيلم الإثارة “Jism 2” في عام 2012. وبعد سبع سنوات ظهرت كإحدى أكثر المشاهير شهرة في موقع Yahoo Search في الهند ، كما استطاعت تجاوز ممثلات مشهورات أخريات مثل بريانكا شوبرا وديبيكا بادكون.

مع إعلان منظمة الصحة العالمية تفشي الفيروس التاجي ، فرضت الهند أيضًا قيودًا على التجمعات العامة. أعلنت الحكومة الفدرالية يوم الإثنين (16 مارس) عطلة للمدارس والجامعات وصالات الرياضة والمتاحف والمراكز الثقافية والاجتماعية وأحواض السباحة والمسارح.

كما نصحت لجنة وزارية رفيعة المستوى مؤسسات القطاع الخاص بالسماح للموظفين بالعمل من المنزل ، حيثما أمكن ذلك.

كما أجبرت الهند الركاب القادمين أو العابرين عبر الإمارات وقطر وعُمان والكويت بالحجر الإلزامي لمدة 14 يومًا على الأقل بدءًا من الأربعاء 18 مارس.