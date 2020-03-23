ممثلة بوليوود المسلمة سارة علي خان تثير ضجة بزيارة معبد هندوسي.. صور

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

شاركت سارة علي خان مؤخراً، مقطع فيديو من زيارتها الأخيرة إلى أقدس مدينة في العقيدة الهندوسية بولاية أوتار براديش الشمالية.

تعرضت مغنية بوليوود سارة علي خان، التي غالبًا ما تجذب معجبيها بفيديوهات السفر، لانتقادات بسبب زيارتها للمعبد الهندوسي التاريخي كاشي فيشواناث، والذي، وفقًا للهندوس، هو مكان “حيث يضيء الضوء الأعلى”.

وقد وصفتها سلطات المعبد، التي لم تكن على علم بزيارة الممثلة المسلمة، بأنه ضد القواعد، حيث لا يُسمح لغير الهندوس بدخول الضريح.

”زيارة الممثل للمعبد ضد التقاليد والأعراف المعمول بها، كما أنها تثير تساؤلات حول أمن المعبد عندما تكون هناك لوحة لافتات تشير بوضوح إلى أن دخول” غير الهندوس “محظور”، حسب ما صرح شاندرا شيخار كابور، سكرتير مجلس تطوير معبد كاشمي فيكاس ساميتي.

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وفي السياق، زارت خان مع والدتها أمريتا سينغ في زيارة غير مقررة، مما دفع المسؤول إلى الدعوة إلى إجراء تحقيق بشأن من سمح لهم بدخول المعبد، حيث يُمنع غير الهندوسيين تمامًا من أن تطأ قدمهم المكان.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، شعر رجال الدين بخيبة أمل من زيارة خان للمعبد ومشاركتهم في الطقوس.

”على الرغم من أننا نقدر اهتمامها بالدين الهندوسي ولكن تبقى حقيقة أنها مسلمة ولم يكن ينبغي لها المشاركة في الطقوس. بالنسبة لها ، كل هذا يمكن أن يكون” مثيرًا “ولكن بالنسبة لنا ، إنها مسألة دينية، حسبم قال الكاهن راكيش ميشرا.

سارة علي خان هي ابنة الممثلين سيف علي خان وأمريتا سينغ اللذين انفصلا في عام 2004.