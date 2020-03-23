شاروخان ينضم للحرب على فيروس كورونا.. فيديو

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

في هذه الأوقات، عندما يلوح فيروس كورونا القاتل مهدداً للعالم بأسره، يتحتم أن يقوم كل من له شأن بما يجب عليه، حيث تصبح الكلمة أمانة في هذا التوقيت العصيب.

ويتطلب الأمر منا جميعًا اتخاذ تدابير السلامة للتغلب على الفيروس معًا ، ومن هؤلاء المعنيين مشاهير بوليوود، ذو الشعبية الجارفة، والذين يقومون بواجبهم الخاص لتعليم الجماهير.

شارك العديد من الممثلين على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي النصائح لجماهيرهم، وكانوا يطلبون من الجميع البقاء في المنزل ولماذا من المهم جدًا الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

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وفي سياق الأحدث، انضم الملك شاروخان أيضًا إلى القائمة. وعبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي قام بمشاركة مقطع فيديو ، حيث ناشد الجميع مدى أهمية البقاء في المنزل الآن لمكافحة هذا الفيروس.

يقول أيضًا أن بعض إجراءات السلامة التي يجب على المرء أن يتخذها مثل غسل اليدين بانتظام ، وتغطية فمه أثناء العطس والحفاظ على مسافة آمنة من الأشخاص الذين يعانون من السعال والبرد.

نجوم مثل أميتاب باتشان ، كارتيك أريان ، أنوشكا شارما وغيرهم الكثير ينشرون أهمية الابتعاد الاجتماعي وكيف يمكننا جميعًا التغلب على هذا الوباء معًا.