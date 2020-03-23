نجل سيف علي خان يثير حيرة الجمهور بصورة مع سيدة مجهولة

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

قام نجل سيف علي خان الأكبر ، إبراهيم علي خان ، مؤخراً بمشاركة صورة مع سيدة مجهولة، وما أن شارك الصورة حتى جعل الجميع يفكرون من هي هذه الفتاة.

في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، وضع إبراهيم علامة على الفتاة، التي تُدعى لوتشي ستيفنس Lottie Stevens.

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تحتوي الصورة أيضًا على ملصقين يعبران عن الافتقاد وشغف وحنين، يبدو أن لوتشي صديقه إبراهيم من لندن، المملكة المتحدة، حيث يواصل تعليمه العالي. تقرير موقع انديان أكيبريس أكد كذلك، أنه يمكن العثور على الصورة المماثلة أيضًا في حساب لوتشي، مع تعليق باسم “Fishy”.

تم التقاط الصورة في حديقة حوض السمك الوطني البحري ، بليموث ، المملكة المتحدة. كما يحتوي حساب الفتاة الغامضة على صورة أخرى مع ابراهيم، كجزء من سلسلة من الصور التي شاركتها مع أصدقائها.

في حين أن الظهور في بوليوود ليس من ضمن أمنيا إبراهيم حتى الآن ، لكن والده سيف علي خان كشف أن إمكانية عمله في الأفلام قد تتحقق قريبًا مثل شقيقته وممثلة بوليوود سارة علي خان.