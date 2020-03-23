عندما قام دارمندرا بحجز مستشفى كامل أثناء ولادة ابنتيه إيشا وأهانا ديول

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

قصة حب الزوجين و نجمي بوليوود هيما ماليني ودارمندرا، معروفة للجميع في الوسط الفني. خلال ظهورها الأخير في برنامج Kapil Sharma Show ، كشفت هيما أن دارمندرا قام بحجز مستشفى كاملًا لها عندما اضطرت إلى ولادة ابنتيهما ايشا Esha و اهانا Ahana.

ونقلت الصحيفة الهندية “إنديا توداي” عن الممثلة قولها “نعم ، هذا صحيح ، أثناء ولادة إيشا وأهانا ، قام الممثل الكبير بحجز المستشفى بأكمله باسمي حتى لا يزعجني المعجبين”.

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في البرنامج، ظهرت هيما مع ابنتها إيشا ، التي ظهرت لأول مرة كمؤلفة مع كتابها الأول بعنوان ماما ميا. تحدثت الأم المخضرمة والسياسية في البرلمان الهندي حول أسرار عائلاتها التي احتفظوا بها لوقت طويل

كشفت هيما أن دارمندرا لم يكن في البداية داعماً لفكرة دول ابنتنا إيشا في مجال العمل السينمائي .ثم قالت الممثلة أنه عندما رأى موهبتها ، غير رأيه.

وفي السايق، يذكر عشاق السينما الهندية ومتابعوها خاصة بسبعينات والثمانينات القرن الماضي تلك الثنائية الرومانسية التي جمعت بين دارمندرا وهيما ماليني مثل “ازاد، شعلة، دوست، سيتا وغيتا، شرفات، أرض، أتانك، سوامي» وغيرها من الأفلام التي ظهرا فيها كثنائي رومانسي جميل.