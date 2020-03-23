سلمان خان يجمع الفاكهة بنفسه من الحديقة.. فيديو

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

يستغل ممثل بوليوود سلمان خان وقت الفراغ من خلال متابعة شغفه. بعد إظهار مهاراته في الرسم ، فإن ممثل “باجرانجي بيجان” شارك مقطع فيديو مع ابن اخته اهيل.

في الفيديو ، الذي شاركه على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، يمكن رؤية سلمان وأهيل الصغير وهما يقطف ثمارًا من المزرعة. بحسب موقع News 18.

أهيل هو ابن أخت سلمان خان أربيتا خان شارما والممثل أيوش شارما. وكان الزوجان قد رحبا بطفلهما الثاني آيات في 27 ديسمبر 2019.

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في غضون ذلك ، حث عدد كبير من المشاهير الناس على اتباع الإرشادات التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية وحكومات الولايات. كما دعم المشاهير دعوة رئيس الوزراء ناريندرا مودي للحجر الصحي يوم الأحد ، 22 مارس ، في أعقاب جائحة الفيروس التاجي.

قالت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الاتحادية يوم السبت أنه تم الإبلاغ عن ما مجموعه 298 حالة إصابة بالفيروس التاجي في البلاد حتى الآن. ومن بين العدد الإجمالي ، توفي أربعة أشخاص وتعافى 22 آخرون.

وتشير الأرقام إلى 98 حالة جديدة على مدار 24 ساعة ، مع تضاعف معدل النمو تقريبًا منذ نفس الفترة في الحالة الأخيرة عندما تم الإبلاغ عن 50 حالة جديدة يوم الجمعة.