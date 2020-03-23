أماني السويسي تطلق «صوت الأم».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلقت المطربة التونسية أماني السويسي، فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي تحمل إسم “صوت الأم”، وذلك احتفالا بعيد الأم، عبر القناة الرسمية الخاصة بالشركة المنتجة على موقع “اليوتيوب”.

تقول كلمات الأغنية :” مفيش صوت زي صوت الأم .. وهي بتدعي لولادها .. يخليهم ويحميهم .. ويفضلوا عزوة وسندها .. امانها اللي بين إيدها

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حنانها اللي ف وريدها .. مفيش ف الدنيا ف طيبيتها .. قليل لو هنعشقها .. ربنا يخليلنا كل ام .. عايشيين بدعاها .. في مهم لكن هي الأهم .. نعيش حياتنا فى رضاها .. دي الام هي الدنيا دي.. وارضها برضه و سماها”.

أغنية “صوت الأم” من ‎كلمات ايهاب عبد العظيم، الحان و فواصل موسيقيه: سامر ابو طالب، توزيع موسيقى: محمد هارون، وانتاج: لايف ستايلز ستوديوز، ومن اخراج: محمد ميساوي، وجيتار: مصطفي نصر، وتنفيذ وتريات: فارس صقر، ومكس و ماستر: مصطفى رؤوف.